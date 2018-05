«Après plusieurs années de collaboration fructueuse et d’un commun accord, nous avons décidé avec Dimitri Zavialoff de mettre fin à notre collaboration», peut-on lire sur le site Internet de Timea Bacsinszky.

Sa collaboration avec le Lausannois a permis à la joueuse notamment «d'intégrer à deux reprises le top 10 mondial (en 2015 et 2016), d’atteindre deux demi-finales et deux quarts de finale en Grand Chelem, d’obtenir une médaille olympique à Rio aux côtés de Martina Hingis et de remporter trois tournois WTA en simple (Acapulco, Monterrey et Rabat) et deux en double (Luxembourg et Saint-Petersbourg)», est-il encore marqué dans un communiqué publié sur le site Internet de la Vaudoise. (Le Matin)