Le ciel s’était couvert à Melbourne durant l'après-midi. Il faisait lourd et Timea Bacsinszky était à la peine pour son premier match de l’Australian Open.

Mauvais début de match, elle était menée 3-0 par la Russe Daria Kasatkina, tête de série No 10 du tournoi. Et puis tout a basculé. La Russe, incapable de servir correctement (problème à la main ou au poignet?), s’est littéralement effondrée sur le court No 13. Timea Bacsinszky, jouant alors juste, a accéléré le désarroi de son adversaire.

Tout est allé très vite: neuf doubles fautes de Kasatkina, et en moins d’une heure l’affaire était pliée. La Vaudoise, sans jamais fléchir, a aligné 12 jeux d’affilée pour éliminer la Russe 6-3 6-0 en 55 minutes. Parfait, brillant. De quoi marquer des points importants. Et surtout de prendre confiance pour ne pas en rester là. Au deuxième tour, Timea Bacsinszky aura sur son chemin une adversaire issue des qualifications.

Une chance à saisir pour revenir plus rapidement encore dans le top 100, elle qui était ici à Melbourne directement dans le tableau principal au bénéfice de son classement protégé (elle est 145 à la WTA). Tous les voyants sont au vert pour la Vaudoise désormais.

Menée 0-3 @TimeaOfficial Bacsinszky aligne 12 jeux d’affilée pour éliminer la tête de série No 10, en perdition, la Russe Kasatkina. Superbe entrée en matière pour la Vaudoise à @AustralianOpen — Daniel Visentini (@DanielVisentini) 15 janvier 2019

(nxp)