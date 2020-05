Ah cet éternel débat. Qui est le plus plus grand joueur de tennis de l'histoire? Rod Laver, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic font partie de la liste des candidats au titre honorifique de «GOAT» (The Greatest of all time, le meilleur de tous les temps). Mais qui est le plus grand de tous? Le Bâlois de bientôt 39 ans compte, à ce jour, vingt titres en Grand Chelem, soit un de plus que son rival espagnol, de cinq ans son cadet, et trois de mieux que le Serbe, âgé lui de 32 ans.

Invité de l’émission Players’ Cut - une nouvelle série qui célèbre les meilleurs joueurs du monde pendant une semaine - sur «Eurosport», Toni Nadal, l'ancien coach de «Rafa», a avoué son admiration sans commune mesure pour le «Maître». «Roger Federer est une merveille, j'aime beaucoup le regarder jouer, confesse-t-il. Si je n'étais pas l'oncle ni le coach de Rafael, je voudrais qu'il gagne tous les matches. J'aime sa façon de jouer. Il est à fois très élégant et très efficace.»

Mais qu'en est-il de son vote pour le «GOAT»? On aurait pu penser, et cela peut sembler logique, que Toni Nadal prêcherait pour la cause de son protégé face aux deux autres membres du «Big Three». Et bien pas vraiment. «Je sais que Federer est le meilleur, avec peut-être Rod Laver ou Rafael, il n’est pas très loin derrière finalement. Mais pour l’instant, Federer est le meilleur.» Sans pour autant être l'adversaire le plus difficile à manœuvrer dans la carrière de Nadal...

«Pour nous, il a toujours été plus difficile de jouer contre Djokovic. Il ne s’agit pas là de savoir qui est le meilleur entre eux, nuance-t-il. Pour nous, quand nous jouions Federer, nous avions un plan pour le battre. Dans mon esprit, avant d’aller sur le terrain, je savais ce que nous devions faire. Quand nous affrontions Djokovic, plusieurs fois, nous ne savions pas exactement ce que nous devions faire. C’est plus difficile selon moi. Je préfère jouer contre Federer.»

Jérémy Santallo