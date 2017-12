Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Novak Djokovic. Après avoir renoncé au tournoi exhibition d'Abou Dabi, le Serbe a également déclaré forfait pour Doha (du 1er au 6 janvier 2018).

«Malheureusement, la situation de mon coude ne s'est pas améliorée depuis hier. Je sens encore la douleur», concède-t-il sur son site internet.

Unfortunately the situation with the elbow has not changed for better since yesterday. I still feel the pain. Therefore, I will have to withdraw from ATP tournament in Doha https://t.co/iD0bOR5xkT