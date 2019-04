Après son sacre à Miami, Roger Federer a récusé l'idée, développée par le Grec Stefanos Tsitsipas, selon laquelle il bénéficierait, comme Novak Djokovic et Rafael Nadal, d'un traitement de faveur de la part des arbitres.

«Je ne vois pas en quoi je bénéficierais d'un traitement de faveur», a concédé l'homme aux 20 titres en Grand Chelem après sa victoire en finale du Masters 1000 floridien face à l'Américain John Isner (6-4 6-1). «Quand je reçois des avertissements, comme cela m'est arrivé récemment, c'est normal. Les arbitres doivent prendre ce genre de décision en réponse à ce qui se passe sur le terrain et je pense vraiment que c'est ce qu'ils font», a insisté «RF», qui a conquis son 101e titre à Miami.

Tsitsipas sur Twitter

Stefanos Tsitsipas a regretté sur Twitter, en réponse à une question d'un abonné, que «les joueurs qui ont des bons résultats depuis plusieurs années, étaient plus respectés et avaient des privilèges sur l'application du règlement et les décisions des arbitres». «C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai affronté ces joueurs et je trouve cela injuste», a poursuivi le No 10 mondial.

La sensation du dernier Open d'Australie a ensuite évoqué directement sa victime à Melbourne. «Roger Federer sera toujours mon joueur préféré, quoi qu'il arrive, je ne veux pas le mêler à ça, ce n'est pas de sa faute ou quelque chose qu'il recherche, mais les arbitres tentent de les protéger plus qu'ils ne sont supposés le faire, c'est tout ce que je dis», a conclu Tsitsipas, qui a éliminé Federer en 8e de finale en janvier.

Roger Federer is always going to be my favorite player no matter what. I don’t want to drag him into this. It’s not his fault or intention, it’s the umpires that are trying to protect them more than they are supposed to. Nothing more than that.