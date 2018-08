Stefanos Tsitsipas entrera en lice demain à l'US Open face à Tommy Robredo (21h30 en Suisse). Mais avant que le tournoi du Grand Chelem ne démarre véritablement à New York, le No 15 mondial en a profité pour répéter ses gammes. Dans tous les sens du terme. Equipé d'un micro pour répondre à la demande des organisateurs du tournoi, qui ont lancé une série de vidéos sur l'entraînement des joueurs à Flushing Meadows.

Alors que sa session de vendredi était rythmé par de la musique diffusée par les haut-parleurs du court, le Grec de 20 ans, qui s'offrait une pause sur sa chaise, a décidé de pousser la chansonnette en suivant la mélodie. Une mélodie et un rythme un peu difficiles à suivre pour Tsitsipas, dont on a rapidement compris qu'il devait s'égosiller plutôt sous sa douche que dans une chorale.

Se rappelant soudait qu'il était relié à un micro et filmé, le joueur prodige s'est retourné vers la caméra pour se justifier en souriant. «J'essaie de chanter, mais je ne suis pas doué du tout. Ma voix est naze!» Au moins il ne s'est pas pris pour un véritable artiste. (nxp)