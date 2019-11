Pour son baptême parmi les maîtres, Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ne pouvait pas rêver mieux. Il s’est offert une victoire en deux sets impressionnante de constance contre sa «bête noire»: le 4e joueur mondial Daniil Medvedev (7-6, 6-4). Jamais en cinq rencontres, le Grec n’avait réussi à renverser les certitudes du patron de l’automne. Quelque chose ne passait pas, à la frontière de l’humain (les deux hommes ne s’apprécient guère) et du tactique (l’art du contre de Medvedev). Un blocage que le protégé de Patrick Mouratoglou, présent dans son box, a fait sauter au meilleur moment.

À quoi ce match très incertain a-t-il tenu? D’abord à l’efficacité du Grec derrière sa première balle de service (22 points gagnés sur 23 au premier set, aucune balle de break à sauver). Ensuite par sa faculté à aller provoquer sa chance au filet; comme lors de cet avant-dernier point du tie-break à valeur de symbole (5-5). Grâce à un revers long de ligne sublime, Daniil Medvedev s’y était offert la possibilité de poser une volée presque facile. Or il resta scotché à sa ligne de fond. Une dizaine de frappes plus tard, Tsitsipas s’offrait la même opportunité et la validait d’une volée de revers décidée. Le premier set venait de se jouer (7-6).

Le second allait être presque aussi serré. Mais avec le vent dans le dos, Stefanos Tsitsipas utilisait la confiance accumulée pour martyriser le coup droit du Russe. Ce dernier sauva bien deux balles de break à 3-3. La suivante, deux jeux plus tard, lui était fatale. Après 1h41 d’un bras de fer plaisant, le Grec pouvait donc laisser éclater sa joie. Il se retrouve dans une position idéale en attendant de voir dans quel état physique Rafael Nadal se présentera, lundi soir, face à «Sascha» Zverev.

Mathieu Aeschmann, Londres