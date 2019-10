Un arbitre a été suspendu par l'ATP pour son attitude déplacée vis-à-vis d'une ramasseuse de balles et d'un joueur lors d'un match du tournoi Challenger (2e division) la semaine dernière à Florence (Italie), a confirmé cette semaine l'instance qui gère le tennis professionnel masculin.

«Nous avons pris connaissance d'un certain nombre d'incidents impliquant l'arbitre de chaise Gianluca Moscarella lors du match entre Pedro Sousa et Enrico Dalla Valle au tournoi ATP Challenger Tour à Florence la semaine dernière. «Gianluca Moscarella a été immédiatement révoqué du tournoi lorsque l'affaire a été mise au jour et une enquête approfondie a été ouverte», a expliqué l'ATP sans entrer dans les détails des incidents. «Par ailleurs, Moscarella a été suspendu à titre provisoire (...) en attendant les conclusions de cette enquête», conclut l'instance.

«Tu es très sexy»

Selon les vidéos qui circulent, Gianluca Moscarella aurait provoqué deux incidents lors de ce match du 2e tour, finalement reporté par Sousa 7-5 4-6 6-4. Il se serait adressé à une jeune ramasseuse de balles en termes déplacés à connotation sexuelle en lui disant notamment «tu es très sexy» puis «tu as très chaud? Physiquement ou émotionnellement? Les deux?».

BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It’s hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa