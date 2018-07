Énorme Stan Wawrinka! Onze mois après sa double opération au genou gauche, le Vaudois a signé hier son grand retour au plus haut niveau en battant Grigor Dimitrov, No 6 mondial, sur le Centre Court de Wimbledon (1-6, 7-6, 7-6, 6-4). Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la première fois que Stan Wawrinka bat un Top 10 sur gazon. Voilà qui donne à cette «victoire du renouveau» tout l’éclat qu’elle mérite. Et pourtant, Stan Wawrinka n’avait pas pris un départ idéal en subissant le tennis offensif du Bulgare durant une première manche à sens unique. Mais Stanimal a des ressources et la façon dont il a élevé son niveau de jeu pour aligner deux tie-breaks magnifiques devrait lui permettre de faire le plein de confiance. Que dire en effet de ce passing de revers long de ligne qui lui offrit le troisième set! «C’est un immense plaisir, une sensation unique de gagner comme ça sur le Centre Court, lâchait le Vaudois à la sortie du court. J’avais joué mon dernier match ici l’année dernière (défaite face à Medvedev). C’est beau de bouger aussi bien douze mois plus tard et de gagner un tel combat face à Grigor.» Mercredi, Stan Wawrinka affrontera le qualifié italien Thomas Fabbiano qui est venu à bout de Yuki Bhambri. Un deuxième tour clairement à la portée du Vaudois, à condition bien sûr qu’il ait bien récupéré de ses efforts. «Bien sûr que j’aurai quelques douleurs. Mais quand tu gagnes, tu sens moins la fatigue.» (nxp)