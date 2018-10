Timea Bacsinszky (WTA 329) ne cesse d'impressionner à Tianjin. Trois jours après avoir fêté sa première victoire de la saison sur le circuit, la voilà en demi-finale du tournoi chinois.

La Vaudoise de 29 ans a signé une victoire de prestige contre Aryna Sabalenka (WTA 11), récente vainqueur du tournoi de Wuhan. Elle a remporté un combat très disputé de 2h15 face à la Bélarus (7-6 (2) 7-6(5))

