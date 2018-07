On vous rassure tout de suite: Roger Federer n'est pas en train de préparer Wimbledon à la montagne en mangeant des yeux de poisson. Les extraits vidéo ci-dessus ont été tournés il y a plusieurs mois.

Comme Barack Obama ou Shaquille O'Neal avant lui, le Bâlois s'est laissé séduire par le concept de l'émission «Bear Grylls» où des stars de tous milieux sont confrontées à la survie dans des environnements parfois hostiles.

Federer avait déjà dévoilé sa participation à l'émission produite dans les Alpes suisses au mois de février. Voilà maintenant la première vidéo qui filtre pour promouvoir l'épisode complet diffusé le 7 juillet sur NBC.

During the 1 hour #RunningWild episode, @BearGrylls & @rogerfederer descend a frozen waterfall and use tennis rackets as snowshoes to cross a frozen lake. Along the way, Roger discusses the hard work it takes to achieve victory, his amusing experiences raising two sets of twins. pic.twitter.com/p3g04jm5F9