Eugenie Bouchard a, semble-t-il, réussi à se consoler de son élimination récente au premier tour de l'US Open.

Dimanche, elle a été aperçue sur une plage de Miami, en Floride, avec un homme qui pourrait bien être son nouveau compagnon selon la presse canadienne et britannique.

