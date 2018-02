Longue chevelure blonde, silhouette de mannequin (1,78 m, 60 kilos), la Canadienne Eugenie Bouchard (23 ans) est incontestablement l’une des plus jolies filles du circuit. En 2014, elle avait connu une année faste, couronnée par une finale à Wimbledon. Son manager estimait qu’avec son cocktail de talent et de glamour elle «avait un potentiel commercial supérieur à celui de Sharapova».

Aujourd’hui, la belle à la réputation de diva, retombée à la 116e place mondiale, brille plus par sa plastique que ses résultats. Elle vient de poser de manière lascive pour le fameux «Special Bikini» du magazine Sports Illustrated parmi les mannequins. Belle et fière de l’être.

Son déclin sur les courts, quasi inexorable ces dernières saisons, est-il dû à l’accident dont elle a été victime à l’US Open en 2015 et qui s’est soldé par une commotion cérébrale? Cette semaine, devant la Cour de Brooklyn, se déroule le procès qu’elle intente à l’Association américaine de tennis (USTA). Si elle obtient gain de cause, la Québécoise, selon son avocat, pourrait obtenir plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts.

Une chute dans le noir

L’affaire, tout ce qu’il y a de plus terre à terre et loin des pages glamour, remonte au 4 septembre 2015. Ce soir-là, après un double mixte qui s’est prolongé au-delà de 23 h, Eugenie Bouchard se rend à la salle de physio pour y prendre un bain de glace comme elle le fait après chaque journée. Mercredi, devant la Cour, elle a raconté ce qui lui était arrivé. «Les lumières étaient éteintes, et je n’ai pas trouvé l’interrupteur. J’ai fait deux pas et j’ai glissé sur le dos. Ma tête a cogné sur le plancher. Je suis sortie de la pièce totalement paniquée.» Une substance acide, active pendant 10 à 15 minutes, aurait été répandue sur le sol. C’est pendant cet intervalle qu’elle a glissé.

Toute la question, posée aux jurés, est de savoir si la joueuse a pris un risque inconsidéré en entrant dans une salle de toute évidence fermée. La Canadienne, devant la Cour, a prétendu que, partout ailleurs sur le circuit, il n’y avait pas d’horaire. «Nous pouvons aller et venir à notre guise. La salle de physio fait partie des vestiaires.» Selon ses avocats, rien n’indiquait ce soir-là que le plancher était mouillé. Ils ont aussi rappelé ce point du règlement de l’USTA spécifiant que «les vestiaires ne peuvent être nettoyés qu’après le départ du dernier athlète». L’USTA rétorque qu’à aucun moment Eugenie Bouchard n’a averti qu’elle allait revenir et que les athlètes n’ont pas le droit de fréquenter ces lieux en dehors des heures d’ouverture.

Une pause forcée de trois mois

On en est là pour l’heure: les débats volent au ras du court, mais, paradoxalement, des fortunes sont en jeu. À l’époque, l’accident avait contraint Eugenie Bouchard à une pause de trois mois. Depuis, séquelle ou non, elle n’a plus retrouvé le niveau qui était le sien. Sa saison 2017, calamiteuse, en dehors d’un quart de finale à Madrid, l’a vue disparaître du classement des 100 meilleures. Mais la belle n’est pas trop à plaindre avec une plastique toujours aussi vendeuse et des revenus dépassant les 5 millions depuis ses débuts. Comme situation, on a connu pire. (nxp)