Gérard Piqué a accordé une interview au «Figaro» pour expliquer sa vision de la nouvelle Coupe Davis, dont sa société Kosmos vient de racheter les droits.

Il y explique notamment à quel point il tient à la compétition: «Nous savons tous que la Coupe Davis est une épreuve historique. C'est la plus ancienne compétition après les Jeux olympiques! Et nous voulons la respecter car nous l'aimons tous. Personnellement, je suis très fier d'être aujourd'hui partie prenante et d'être engagé dans sa refonte pour lui rendre son rayonnement et lui permettre d'être de nouveau au top des événements sportifs.»

Rien de surprenant jusque-là, dans le discours de l'homme d'affaire qu'il est devenu. Non, c'est plutôt au moment d'énoncer les dates de la première finale que l'on devine un conflit latent: septembre 2019, alors qu’initialement c'est plutôt novembre 2019 qui avait été formulé. «La finale devait avoir lieu en novembre mais après avoir parlé avec la plupart des joueurs, une grande partie préfère que la Coupe Davis ait lieu en septembre. Au bout du compte, je souhaite mettre en place une compétition en accord avec ce qu'ils souhaitent. Ce sont les personnes les plus importantes dans le monde du tennis.»

Et de relancer: «Tous les joueurs préfèrent septembre à novembre. La saison est très longue et ils veulent la Coupe Davis à ce moment-là. Chez Kosmos, nous travaillons donc pour trouver la meilleure date pour la Coupe Davis en septembre.»

Le hic, c'est qu'en septembre 2019, la Laver Cup - emmenée par un certain Roger Federer - est déjà au programme. Une compétition par équipe (tiens, tiens) qui aura lieu à Palexpo (du 20 au 22 septembre), sur territoire helvétique. Et le Bâlois a déjà annoncé vouloir réunir le plateau le plus prestigieux possible pour ce qui pourrait être une de ses dernières apparitions sur le territoire helvétique.

On imaginait déjà volontiers que les deux compétitions concurrentes n'allaient pas vraiment être bonnes copines à moyen terme. Mais de là à les voir convoiter le même créneau temporel... ça pourrait encore chauffer entre Roger Federer et Gérard Piqué. (nxp)