Viktorija Golubic (WTA 117) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Linz. Longtemps malmenée, la Zurichoise a fini par écarter la qualifiée bulgare Viktoriya Tomova (WTA 151), 4-6 6-4 6-1.

Déjà victorieuse en trois sets au tour précédent contre la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 51), Viktorija Golubic a encore dû batailler jeudi. Menée 4-2 dans la deuxième manche, elle est toutefois parvenue à inverser la tendance et à s'imposer après deux heures de jeu.

Contrainte d'aller loin à Linz, sous peine de perdre les points de sa finale de l'an dernier, la no 2 suisse se frottera à la Suédoise Johanna Larsson (WTA 89) en quart de finale, une adversaire qu'elle n'a encore jamais affrontée.

