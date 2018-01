Cet Open d’Australie n’en finit décidément pas de surprendre. Entre les cadors qui s’écroulent et ces jeunes loups qui s’émancipent, les vieilles frontières vacillent jusqu’à brouiller certains repères.

Et puis il y a surtout Tennys Sandgren. L’ancien «nobody» du Tennessee est passé en quelques heures du héros de conte de fées à la figure du paria. La raison? Sa soudaine popularité a en effet placé sous les projecteurs plusieurs années d’interactions numériques avec quelques leaders «Alt-Right», un mouvement d’extrême droite à tendance suprémaciste.

«Je ne soutiens pas ces thèses. Je trouve certains contenus intéressants mais en tant que fervent chrétien, je soutiens le Christ», avait-il répondu lundi après son exploit contre Dominic Thiem.

Une mise au point rapidement bousculée par son empressement à effacer plusieurs années de tweets alors même que de nombreux internautes avaient déjà exhumé ces anciennes prises de position.

«Je vais rentrer chez moi, éteindre mon téléphone»

Il n’en fallait pas plus pour lancer la machine médiatique: en deux jours, Tennys Sandgren était devenu l’un des quart de finalistes de Grand Chelem les plus improbables de l’ère Open et le premier joueur de tennis «officiellement» extrémiste politique.

Face à ce double changement de statut, l’Américain a devancé, tout à l’heure, la première question de sa conférence de presse pour lire un texte préparé sur son téléphone. Une scène assez surréaliste et totalement inédite sur le circuit. Voici une traduction de son monologue.

«Vous cherchez à mettre les gens dans des petites boîtes afin de pouvoir commander le monde avec vos idées préconçues. Vous dépouillez les gens de tout ce qu’il leur reste d’humanité afin de les diaboliser collectivement. Pour une histoire qui excite ou une couverture sensationnaliste, vous vous épargnez de faire le chemin qui manquerait de me décrire comme vous le souhaiteriez. Vous préférez perpétuer les machines de propagande au lieu de rechercher des informations en croisant les angles et les perspectives, en restant prêts à apprendre, changer d’avis et grandir.

Avec votre stylo, vous déshumanisez et dresser les voisins les uns contre les autres. Par ce comportement, il se pourrait bien que vous précipitiez l’Enfer que vous espérez éviter. Je crois fermement que la plus grande valeur qui doit définir un individu reste sa vertu, indépendamment de son sexe, sa race, sa religion ou son orientation sexuelle. C'est mon travail de poursuivre mon chemin dans le but de devenir la meilleure personne possible et d’incarner l’amour que le Christ a pour moi. Car je réponds de lui et de lui seul. À présent, je vais prendre des questions sur le match, si vous en avez…»

Comment Tennys Sandgren se remettra de cet Open d’Australie qui a changé sa vie pour le meilleur et pour le pire?

Il faudra attendre quelques mois pour en avoir une idée. «Pour l’instant, je vais rentrer chez moi, passer du temps en famille et éteindre mon téléphone, a-t- il quand même fini par confesser. Cela me laissera du temps pour réfléchir à tout ce que je viens de vivre ici.» (Le Matin)