Serena Williams expéditive

Elle n'a passé que 70 minutes sur le court Arthur-Ashe: Serena Williams, en quête d'un 24e titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court, a bien lancé sa quinzaine. Vêtue d'une robe laissant apparaître une épaule - «aérodynamique» selon l'intéressée - et décorée de volants en tulle, et de collants résille, la cadette des sœurs Williams n'a concédé aucune balle de break à la Polonaise Magda Linette (68e), battue 6-4 6-0. «C'est tellement bon d'être de retour», a-t-elle lancé, un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia.

Pas si facile pour Rafael Nadal

L'Espagnol, que l'air chargé d'humidité a conduit à demander un ventilateur dès les premiers échanges, a profité de l'abandon - une première en Grand Chelem - de son compatriote David Ferrer, blessé à la cheville gauche (6-3 3-4). Dans des conditions de jeu difficiles, la douleur a été trop forte pour l'ancien numéro 3 mondial, qui disputait à 36 ans son dernier match dans un tournoi majeur. «Je suis navré de ne pas pouvoir finir cette rencontre. Vous allez beaucoup me manquer», a déclaré au public le Valencien, au bord des larmes, après son abandon.

Ultimate respect for road warrior @DavidFerrer87 — Roger Federer (@rogerfederer) 28 août 2018

Scène déchirante cette nuit. Felix Auger-Aliassime a été contraint à l'abandon dans son duel face à son compatriote Denis Shapovalov pour des palpitations cardiaques. Au début de la troisième manche, il a fait appel au soigneur pour signifier que son cœur battait trop rapidement. Forcé à jeter l'éponge, il s'est effondré en larmes au moment de saluer son adversaire et ami canadien.

Soirée tranquille pour Juan Martin Del Potro. L'Argentin, vainqueur sans forcer du qualifié américain Donald Young (6-0 6-3 6-4), a profité de son interview de fin de match sur le court pour rendre hommage à un compatriote, le basketteur Manu Ginobli. La légende des San Antonio Spurs, quadruple champion en NBA, a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 41 ans.

From one great ????????sporting legend to another, @delpotrojuan pays respect to @manuginobili following his retirement from the @spurs...#USOpen pic.twitter.com/RRBt4Jes8o — US Open Tennis (@usopen) 28 août 2018

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 15e mondial et sensation de l'été nord-américain, s'est qualifié pour le 2e tour de l'US Open en écartant le vétéran espagnol Tommy Robredo (214e), issu des qualifications, en trois sets 6-3 7-6 (7/1) 6-4. Finaliste début août à Toronto, où il avait éliminé quatre membres du top 10 dont Novak Djokovic, le joueur de 20 ans défiera le Russe Daniil Medvedev (36e) au prochain tour.

En attendant de faire son entrée en lice à New-York face à l'Allemand Maximilian Marterer, le Japonais Kei Nishikori, 1m78, se promène et a fait la rencontre du joueur de basket des Knicks Enes Kanter, qui évolue au poste de pivot. Et oui du coup, sur sa photo postée sur les réseaux sociaux, il paraît tout petit à côté du géant de 2m11.

Fun to meet @Enes_Kanter from the @nyknicks today. I think he is a little taller then me???????? pic.twitter.com/czxqgWZDng — Kei Nishikori (@keinishikori) 27 août 2018

(nxp)