Stan, comment vous sentez-vous à quelques jours du début de l’Australian Open?

Très bien. Je suis en forme. Je sais par où je suis passé depuis mes problèmes au genou, mais je me sens très bien. Bien sûr que j’ai des objectifs pour cette saison qui commence, mais je sais aussi que cela demande du temps pour retrouver toutes ses sensations.

Mais vous semblez confiant dans vos capacités physiques actuelles?

Je me sens mieux qu’il y a deux mois, bien mieux qu’il y a trois mois, beaucoup mieux encore qu’il y a six mois. Donc oui, c’est positif. C’est la première fois, lors de la pause hivernale, que j’ai pu bosser en partant à 100%. J’ai donc pu travailler le physique sans songer à me ménager. Sur ce plan, je suis revenu au niveau d’avant mes problèmes. J’ai travaillé le tennis aussi, notamment à Monaco. Je suis très satisfait aujourd’hui, je vois que je joue bien, que je me sens bien, je suis impatient de commencer le tournoi, d’enchaîner les matches, mais le tennis, c’est un grand puzzle où il y a beaucoup de choses à mettre en place et j’en suis conscient.

Cela commence pour vous avec ce premier match contre Ernests Gulbis, un Letton toujours imprévisible: un match piège?

C’est un battant, c’est un gros match pour un premier tour. Mais c’est intéressant. Je ne regarde pas plus loin pour le moment.

Vous parliez de vos objectifs de saison, vous êtes actuellement 59e mondial après vos ennuis physiques…

Et j’aimerais bien remonter au classement, c’est clair, oui. Pour cela il va falloir que je gagne des matches, c’est simple. Mais je ne me projette pas en comptant sur un nouveau succès en Grand Chelem. Après cette année et demi que j’ai traversée, je ne pense pas comme ça, j’en suis encore loin. Mais on verra. (nxp)