Stan Wawrinka honorera bien le rendez-vous que lui avait fixé Roger Federer avec vingt-quatre heures d’avance. Le Vaudois a dominé Frances Tiafoe (ATP 48) en trois sets et avec en deux temps; d’abord en déroulant puis en puisant dans ses ressources pour résister à la belle révolte de l’Américain (6-3, 3-6, 7-5). Roger Brennwald peut se frotter les mains, ses Swiss Indoors se prépare à vivre une palpitante «Friday Night Fever» à l’occasion du 27e «derby suisse» de l’histoire.

«C’est particulier contre Stan; ce sera toujours le cas, se projetait Roger Federer mercredi soir déjà. Je trouve beau que l’on se retrouve à Bâle, surtout après nos deux opérations. La difficulté contre lui n’est pas forcément affective. C’est plutôt que l’on a tellement parlé tennis ensemble. Il sait que je sais et je sais qu’il sait. En plus, il est sur une très bonne dynamique depuis Anvers. Et Stan n’est jamais aussi fort que quand la machine est lancée.»

Stan en grande forme

Roger Federer ne croyait pas si bien dire. Car jeudi soir, dans un «Joggeli» joyeusement cocardier, «Stanimal» a d’abord confirmé sa grande forme du moment. Même en servant un peu moins bien que contre Cuevas, le Vaudois a attaqué le match avec une jolie maîtrise à l’échange. Ses armes les plus convaincantes? Son retour bloqué-chopé qui, des deux côtés, lui permettait de s’installer dans l’échange dans les meilleures conditions et sa rapidité de déplacement. Tonique et précis, Stan Wawrinka avalait la première manche en une seule bouchée (6-3).

Le mérite de Frances Tiafoe aura été de freiner ce train lancé à grande vitesse. En retournant mieux puis en alignant les bons choix pour protéger son break rapide, l’Américain poussait «Stanimal» à jouer une manche décisive incertaine (3-6). Après avoir manqué trois balles de break à 3-2, Stan Wawrinka se retrouvait à son tour au bord du précipice, sauvant deux balles de break grâce à deux belles premières à 5-5. Le match tenait à un fil et le Vaudois y avançait en équilibre et sur la réserve. C’est donc finalement avec ses dernières forces que «Stanimal» arrachait le break salvateur et décisif pour l’empocher 7-5 au troisième set.

Stan SURVIVES! @stanwawrinka battles past Tiafoe 6-3 3-6 7-5 in a dramatic encounter at #SwissIndoorsBasel



Next up? Roger Federer ???? pic.twitter.com/K7TlMfdGZ4 — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2019

Le public bâlois pouvait jubiler. Il piaffe déjà d'impatience. C’est «Friday Night Fever» aux Swiss Indoors.