Stan Wawrinka monte en puissance à Sofia. Le Vaudois s'est qualifié vendredi contre Viktor Troicki (ATP 67) pour se qualifier 6-1 7-6 (7/3) pour les demi-finales.

Vainqueur après avoir remporté les sept derniers points du match - il était mené 0-3 dans le tie-break -, Stan Wawrinka a mis 1h23 pour évincer le Serbe, et lui infliger sa neuvième défaite en autant de confrontations. Une victoire qui aurait pu être encore plus nette si le no 15 mondial n'avait pas connu une légère baisse de régime dans la seconde manche. Le joueur de St-Barthélemy a lâché son service à 3-4 dans ce set, dans un jeu où il menait pourtant 40-0. Il en fallait toutefois davantage pour le décontenancer. Et il a immédiatement repris l'engagement de Viktor Troicki sur une merveille de passing en revers après un lob du Serbe.

Des coups fulgurants, dignes des plus grands matches de «Stan the Man», il y en a eu plusieurs durant cette partie. Signe que l'ancien no 3 mondial retrouve gentiment son meilleur niveau, pour ce qui était sa quatrième partie depuis son retour à la compétition après une longue pause forcée de six mois (blessure au genou gauche).

Tout n'a certes pas été parfait, et le triple vainqueur en Grand Chelem a encore besoin d'aligner les rencontres. Mais après un Open d'Australie contrasté, où il avait été éliminé dès le 2e tour, et une victoire en trois sets pour son entrée en lice à Sofia contre Martin Klizan, Stan Wawrinka a bel et bien livré vendredi le match le plus convaincant depuis son retour à la compétition.

De bon augure pour la suite, à commencer par cette fin de semaine à Sofia. Samedi en demi-finale, le Vaudois en découdra face au bosnien Mirza Basic (ATP 129). Deux adversaires qu'il n'a encore jamais affrontés, et contre lesquels il partira largement favori au vu de ce qu'il a montré jusqu'ici dans la capitale bulgare. (si/nxp)