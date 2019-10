A l’occasion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, jeudi soir, Stan Wawrinka (ATP 16) n’a rien pu faire face à Rafael Nadal (ATP 2). L’Espagnol, qui retrouvera son fauteuil de numéro un mondial dès la semaine prochaine, s’est imposé 6-4 6-4. Il mène ainsi 19 victoires à trois face au Suisse, qui n’a pas réussi à lui prendre le moindre set lors de leurs six derniers affrontements.

Dans la première manche, Wawrinka a cédé son service dès sa deuxième mise en jeu, un peu tôt pour espérer instaurer le doute dans l’esprit de Rafael Nadal. Le Majorquin, qui n’a joué qu’un seul match de simple depuis l’US Open, a magnifiquement su utiliser son service de gaucher slicé sur le revers du Vaudois. Le score de 6-4 reflète donc bien la physionomie de la manche.

Un 19e jeu catastrophique

Dans le deuxième set, Stan Wawrinka a fait la course en tête sans concéder la moindre balle de break jusqu’à un jeu de service catastrophique à 4-4. Pendant ce temps, Nadal a récité son tennis. Une petite alerte: il a dû faire appel au médecin (maux d’estomac) alors qu’il était mené 3-2. Mais pas de quoi perturber sa marche en avant. La seconde manche s’est donc bouclée sur le même score que la première: 6-4. Un ton en dessous de son adversaire, le Vaudois a tout de même de quoi être frustré au terme d’une partie durant laquelle il ne s’est pas passé grand-chose. Il n’a pas réussi à saisir les deux ou trois chances qui se sont présentées à lui. Cette fois-ci, la course aux Masters 2019 est bien terminée pour Stan the Man.

Au prochain tour, Rafael Nadal, qui n’a encore jamais remporté le tournoi de Paris-Bercy, retrouvera le Français Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur de l’Allemand Jan-Lennard Struff sur le score de 2-6 6-4 7-6 (8/6).

