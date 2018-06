Tenant du titre, Roger Federer a été comme attendu classé tête de série no 1 du tournoi du Grand Chelem à Wimbledon même s'il ne figure qu'au 2e rang à l'ATP derrière Rafael Nadal.

Les organisateurs suivent en général le classement mondial pour les têtes de série, mais à Wimbledon ils se réservent le droit d'apporter des modifications pour «un tirage équilibré».

Berdych seul absent parmi les meilleurs

Parmi les «profiteurs» des choix des organisateurs, on retrouve Marin Cilic, vainqueur en 2016, qui passe de 5 à 3, le triple vainqueur Novak Djokovic (de 17 à 12) et avant tout Milos Raonic, finaliste à Wimbledon il y a deux ans et dernièrement à Stuttgart contre Federer (de 32 à 13). Dernier vainqueur à Wimbledon, le Bâlois ouvrira le tournoi lundi prochain.

Parmi les 32 meilleurs du classement mondial, seul le Tchèque Tomas Berdych est absent à Wimbledon en raison de problèmes de dos.

(ats/nxp)