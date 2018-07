Ils avaient pensé à tout. Ils souhaitaient se familiariser aux spécificités du jeu sur gazon avant de disputer Wimbledon, alors ils se sont inscrits à des tournois sur herbe au mois de juin. Et comme ils se sont beaucoup investis, ils les ont même remportés. "Ils", ce sont Borna Coric à Halle, Richard Gasquet à Rosmalen, Mischa Zverev et Caroline Wozniacki à Eastbourne, Petra Kvitova à Birmingham et Tatjana Maria à Majorque.

Le problème, pour ces joueurs et joueuses, c'est que cette préparation minutieuse ne leur a pas du tout servi à Londres, puisqu'ils ont tous été éliminés après trois jours. Une véritable hécatombe, inattendue si l'on songe aux qualités des unes et des autres, qui doit sans doute beaucoup à la rapidité des courts de Wimbledon -une vitesse de jeu que l'on ne retrouve pas dans les autres tournois.

Bien sûr, comme dans toute liste, il y a des exceptions. Elles sont au nombre de deux. Il n'y a en effet que deux joueurs qui, titrés juste avant le troisième Grand Chelem de la saison, ne sont pas rentrés à la maison prématurément. Leurs noms: Marin Cilic, vainqueur au Queen's, et... Roger Federer, évidemment, lauréat du tournoi de Stuttgart. (nxp)