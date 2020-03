Officiellement, le All England Lawn Tennis Club tiendra une réunion d'urgence la semaine prochaine pour évaluer la possibilité de maintenir le tournoi de Wimbledon, prévu du 29 juin au 12 juillet. Officieusement, cette dernière pourrait bien entériner l'annulation de la troisième levée du Grand Chelem.

«À l'heure actuelle et sur la base des informations en notre possession, la fenêtre dont nous disposons pour organiser le tournoi est très mince; principalement en raison de la nature de notre surface, expliquait l'AELTC mercredi dans un communiqué. Tout indique qu'un report ne se ferait pas sans risque ni difficulté considérable. Par ailleurs, le huis clos est une option que nous avons définitivement rejetée.»

La quinzaine des JO trop proche

Une communication de crise qui préparerait l'opinion à une mauvaise nouvelle ne sonnerait pas autrement. Et pour cause. Les organisateurs de Wimbledon se trouvent devant une équation quasi impossible. À cause de l'attention qu'il suppose, le gazon nécessite des mois de préparation et sa «période de maturité» ne peut être indéfiniment repoussée. Or actuellement, seul un petit nombre d'employés peut se rendre sur le site alors que la phase décisive des préparatifs doit débuter fin avril.

Gazon trop fragile à l'automne

Avec le huis clos exclu et les dates d'origine devenue illusoires, la dernière chance de sauver Wimbledon renvoie à la quinzaine théoriquement allouée aux Jeux de Tokyo (24 juillet au 9 août, semaines des tournois de Kitzbüehl, Atlanta et Washington). Mais là encore, l'éventualité d'une accalmie sanitaire ne garantit pas de tout que le site de Church Road se retrouve en mesure d'accueillir plus de 40'000 spectateurs journaliers en toute sécurité.

«Un décalage de trois semaines ne fait pas une grande différence, écrit Russell Fuller, le correspondant tennis du «Times». Et le gazon ne permet pas à Wimbledon d'imaginer un report à l'automne à la manière de Roland-Garros. Quand le comité de l'AELTC va se réunir la semaine prochaine, il va donc certainement conclure qu'il lui est impossible d'accueillir un tournoi en 2020.» Si le Times l'écrit, il faut s'y préparer.

M.A.