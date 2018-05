Les organisateurs de Wimbledon partent à la chasse aux tricheurs! Ils ont en effet défini de nouvelles règles pour l'édition 2018 de leur tournoi (du 2 au 15 juillet), visant à réduire le nombre d'abandons au premier tour.

Le All England Lawn Tennis and Croquet Club a ainsi introduit le règle du «50/50», afin d'éviter d'être confrontés à de trop nombreux abandons au premier tour. L'an passé, on en avait dénombré sept (Nick Kyrgios, Denis Istomin, Alexandr Dolgopolov, Janko Tipsarevic, Martin Kližan, Viktor Troicki et Anastasia Potapova).

Jusqu'à 2017, un joueur devait prendre part au premier tour pour toucher sa prime. Or, certains d'entre eux se présentaient sur le court amoindris par les blessures, avant de rapidement jeter l'éponge. Désormais, les compétiteurs blessés ou pas à 100% pourront réclamer 50% de leur prime (augmentée à 44'000 euros) s'ils se retirent au plus tard le jeudi précédant le premier tour. Les 50% restants seront alors destinés à son remplaçant.

«Le tennis est un sport de gladiateurs»

Pour que ce nouveau règlement ne soit pas détourné, le tournoi a par ailleurs prévenu que quiconque «abandonnerait ou fournirait une performance en deçà des normes professionnelles» au premier tour pourrait se voir infliger une amende à la hauteur de son «prize money» initial. Wimbledon a en revanche rejeté l'idée d'introduire un «shot clock», le compte à rebours pour le service entre chaque point.

Enfin, les patrons du troisième tournoi du Grand Chelem ont confirmé que les joueurs ne pourraient pas recevoir de consignes de la part de leur entraîneur pendant les matches. «Le tennis est un sport de gladiateurs, vous êtes seul. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça», a déclaré le directeur du tournoi Richard Lewis. (Le Matin)