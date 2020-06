Alors que le petit monde du tennis se déchire autour de la tenue de l'US Open ou tente d'attirer l'attention avec une foule de nouvelles compétitions (UTS, UTR, Adria Tour), Wimbledon continue de jouer à merveille son rôle d'autorité morale. Après la superbe vidéo suivant l'annonce de son annulation (avec Roger Federer en maître de cérémonie), The Championship a publié jeudi un nouvel opus. Il lance une campagne visant à faire vivre «l'âme» du plus beau tournoi du monde. Son nom: «Wimbledon recreated».

Au fil d'un montage dynamique, les anonymes et les stars se succèdent dans une posture similaire: ils redonnent vie au tournoi dans leur jardin. Alors que les premiers rivalisent d'artifices loufoques - poêles à frire, planches à repasser, papier toilette en guise de lignes - pour recréer l'ambiance du Centre Court, les seconds glissent un petit clin d’œil au tournoi qui a fait leur renommée. On y retrouve ainsi et entre autres, Petra Kvitova devant un bol de fraises à la crème, Pat Cash en mode Rocky avec son bandeau légendaire, Serena Williams dans une tenue de super-héroïne et «Gentleman» Tim Henman qui se prend pour Mister Bean.

Bref, un joli moment de communion qui n'aura d'indigeste pour les supporters suisses que cette image de Novak Djokovic croquant l'herbe de son jardin... en hommage à son dernier titre.

M.A.