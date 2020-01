Stefanie Vögele (29 ans, WTA 117) a franchi le cap du premier tour des qualifications de l’Open d’Australie, à Melbourne. Mardi matin, l’Argovienne a battu la Slovène Dalila Jakupovic (28 ans, WTA 180) qui a abandonné alors qu’elle avait remporté le premier set (6-4) et qu'elle était menée 5-6 dans le deuxième.

Pourtant, Jakupovic avait l'avantage sur son service au moment où elle a abandonné. Elle était donc à un point d'un tie-break qui aurait pu lui offrir une victoire en deux sets. Mais elle a alors été prise d'une violente quinte de toux, due à la fumée des incendies qui plane au-dessus de Melbourne Park (et qui a contraint les organisateurs à suspendre les entraînements).

La Slovène s'est accroupie, avant de s'agenouiller, ouvrant la bouche comme pour chercher de l'air. Puis, visiblement prise de panique, elle a abandonné la partie.

Dalila Jakupovic a été contrainte à l'abandon alors qu'elle était en train de battre Stefanie Vögele. Image: YouTube.

Aux dernières nouvelles, Dalila Jakupovic avait récupéré. Mais elle a avoué avoir eu très peur: «J'étais vraiment mal, a-t-elle dit. Jamais je n'ai vécu une chose pareille. J'ai franchement eu très peur.»

Et c'est par crainte de faire un vrai malaise qu'elle s'est mise à genoux. «Lorsque j'étais au sol, c'était subitement plus facile de trouver de l'air.»

Dalila Jakupovic n'a pas été la seule à être incommodée - voire plus - par la fumée. Ainsi la Canadienne Eugenie Bouchard, elle aussi contrainte de passer par les qualifications, a-t-elle demandé un temps-mort médical. Elle a néanmoins pu reprendre sa partie, et s'est difficilement qualifiée pour le deuxième tour en battant la Chinoise You Xiaodi 4-6 7-6 (4) 6-1.