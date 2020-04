Plusieurs personnalités majeures du circuit ATP et WTA ont offert leur aide aux joueurs classés entre la 250e et la 700e place mondiale. L’initiative vient notamment de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Serena Williams ou du coach Patrick Mouratoglou, avec pour but de donner 10'000 dollars aux moins bien lotis. Les meilleurs joueurs de la planète devraient ainsi contribuer pour 30'000 dollars.

Une initiative qui ne plaît pas forcément à Dominic Thiem, comme il l’a évoqué dans une interview accordée au «Kronen Zeitung», principal quotidien de son pays. «Aucun des joueurs mal classés ne lutte pour survivre. Toute l'année, j'en vois beaucoup qui ne donnent pas tout au tennis. Beaucoup ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent.»

Le joueur classé à la troisième place mondiale n’est pas un égoïste pour autant, puisqu’il a d’autres plans de donation. «Je préfère aider des gens ou des institutions qui en ont vraiment besoin.» (nxp)