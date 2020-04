Alex Zcverev s'entraîne à fond. Lui qui vient de fêter ses 23 ans (le 20 avril) ne veut pas être pris de court quand la saison s'ouvrira. Et à voir la détente verticale qu'il présente sur cette vidéo, il est prêt à viser plus haut que son septième rang mondial.

Marc-Édouard Vlasic, comme beaucoup de hockeyeurs, est un grand enfant. A 33 ans, le défenseur des Sharks profite du soleil de San Jose, en Californie, pour tester des nouveaux sports. Aujourd'hui, surf en piscine avec élan... et un chien.

Roger Federer a lancé un challenge à la volée contre un mur, en montrant l'exemple. Le Kazakh Mikhail Kukushkin a tenté et a ainsi compris la différence entre le rêve et la réalité. C'est lui qui le dit.

Le confinement, c'est pour tout le monde, même pour les pêcheurs. Alors Carey Price, dont le métier principal est gardien de hockey au Canadien de Montréal, garde la main en s'entraînant à la maison. Et après cette démonstration de lancer, les poissons qui ont Instagram vont aller se planquer.

La joueuse anéricaine Kristie Ahn est en manque de tennis mais elle aime aussi s'amuser. Alors pour se faire plaisir elle s'est filmée en train de sniffer ce qui est pour elle «comme une drogue» mais elle demande aussi: «Devinez comment j'ai réalisé le troisième plan (ouverture de la boite)?» Tentez votre chance.

It’s like an addictionnn ???? Also can you guess I how I recorded the third shot? ???? pic.twitter.com/m3o6OZ4eZv