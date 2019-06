Ce n’est peut-être qu’un double, au premier tour du Queen’s. Mais pour Andy Murray, ce match qui arrive vaudrait presque toutes ses finales de Grand Chelem (9). Le grand public avait en effet laissé l’Écossais en souffrance et en larmes, il y a cinq mois à Melbourne. «Muzzard» avait trop mal. L’opération menée sur sa hanche droite douze mois plus tôt n’avait apporté aucune amélioration notoire. Anéanti, il annonçait son espoir de disputer un dernier Wimbledon d’adieu avant d’ajouter: «dans cet état, je ne suis même pas sûr d’y arriver».

A new partnership blossoms...



Come with us and take a sneak peek at @Andy_Murray and @feliciano_lopez's first practice session together ????????#QueensTennis pic.twitter.com/M14I4TEqH1 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 14 juin 2019

Cent cinquante jours plus tard, tout a changé. Andy Murray ne jouera pas le simple à Wimbledon. Mais son tournoi de double n’aura rien d’un adieu aux larmes. Mieux, il entrera tout à l’heure sur le central du Queen’s Club avec Feliciano Lopez (contre la paire Cabral-Farah, tête de série No 1) pour ce qui est désormais la première étape d’un vrai retour à la compétition! Son miracle? Une prothèse de hanche en métal («resurfacing hip» en v.o.) qui lui a été implanté avec succès il y a quatre mois. Bob Bryan, le très titré spécialiste de double, a subi la même opération l’été dernier (à 40 ans) et il gambade depuis janvier (3e à la Race avec son jumeau Mike).

«En janvier, je ne voulais plus jouer. La douleur était trop grande, je ne prenais plus aucun plaisir, ni à l’entraînement, ni en match, a expliqué l’ancien No 1 mondial samedi dernier en conférence de presse. Donc je ne pouvais pas m’attendre à me retrouver devant vous cinq mois plus tard à préparer un tournoi sans aucune gêne. Ce qui m’arrive est magnifique; cette opération a changé ma vie.» Et pas que sur le plan sportif. Car comme il l’a confessé au Sunday Times, promener son chien ou rester assis l'entier d’un dîner étaient devenus des challenges presque impossibles. Aujourd’hui, Andy Murray joue au golf et, à le voir s’entraîner sur le gazon de Kensington, son tennis est sur la bonne voie.

Before the rain came, a trademark @andy_murray return winner on the practice courts ????#QueensTennis pic.twitter.com/CrtiAtGSb5 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 19 juin 2019

«Je n’ai aucune attente sur le plan de la performance. Cela me suffit de pouvoir entrer sur le court sans douleur et frapper dans la balle. Je reprends du plaisir à m’entraîner et je veux faire les choses pas à pas.» Dans ce contexte, le double a été retenu comme une étape raisonnable entre la reprise et «ce monstre qu’est le simple» (Bob Bryan). Le grand saut sera-t-il déjà pour l’US Open? Andy Murray ne se fixe aucune objectif précis même si la presse britannique se charge de rêver pour lui. Pour l’instant, trois rendez-vous sont pris. Andy Murray jouera le double à Wimbledon et il se cherche un partenaire (son frère Jamie a décliné avec humour) et il devrait en faire de même la semaine prochaine à Eastbourne. Mais avant tout ça, «Muzzard» va retrouver cet après-midi son public (vers 18h) et l’adrénaline de la compétition au Queen’s. L’ovation qui l’attend promet de sacrés frissons.

(nxp)