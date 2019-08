L'Ecossais Andy Murray a assuré vendredi qu'il allait effectuer son retour en simple la semaine prochaine au Master 1000 de Cincinnati, sept mois après son opération de la hanche droite.

L'ex No1 mondial, aujourd'hui 222e au classement ATP, a posté une photo de lui sur son compte Facebook, légendée «Ce sentiment quand vous acceptez une invitation pour Cinci...». S'il a rejoué en double mi-juin, Murray n'a plus disputé de match en simple depuis l'Open d'Australie en janvier.

Déjà présent dans l'Ohio, l'Ecossais s'est entraîné en compagnie de Daniel Evans (ATP 53).

Andy Murray hitting with Dan Evans at the Western & Southern Open. #CincyTennis @TennisNewsTPN pic.twitter.com/mfzrZPVU9U