L'Ecossais Andy Murray a annoncé lundi soir qu'il ne s'alignerait pas en simple lors de l'US Open (26 août-8 septembre), à la suite de son retour manqué en simple à Cincinnati, où il a été éliminé dès le premier tour.

Trop court physiquement

L'ex-N.1 mondial, aujourd'hui 325e au classement ATP, a annoncé sa décision après sa défaite face à Richard Gasquet, 6-4, 6-4, lundi. Il s'agissait de son premier match en simple depuis sept mois.«Je ne vais pas jouer en simple à l'US Open, a déclaré Murray à l'issue du match. C'est une décision que j'ai prise avec mon équipe».

