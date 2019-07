Andy Murray a affirmé lundi à Washington, qu'il était «tout proche» de pouvoir jouer de nouveau des matches en simple et que le «meilleur scénario» pouvait être son retour à Cincinnati (10 au 18 août) dans deux semaines.

«Je jouerai en simple aussitôt que je me sentirai prêt. Je vais m'entraîner en simple et continuer à jouer en double, et je verrai semaine après semaine. Et je suivrai ce chemin jusqu'à ce que je sois prêt», a déclaré l'Ecossais de 32 ans, qui n'a disputé que des matches de double depuis son retour d'une opération à la hanche en janvier.

Pour ses retrouvailles avec la compétition, au Queen's, il avait remporté le titre du double, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez, en juin. Le triple lauréat en Grand Chelem n'avait pas brillé en double messieurs à Eastbourne et à Wimbledon, mais avait atteint le 3e tour au All England Club avec Serena Williams en double mixte.

«Le meilleur scénario possible serait Cincinnati. Si je n'y suis pas, alors je devrai probablement attendre jusqu'après l'US Open. Je n'aimerais pas non plus que mon premier match de simple soit disputé au meilleur des cinq sets», a ajouté Murray, associé à son frère Jamie en double à Washington, et au Canada la semaine prochaine.