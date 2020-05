Novak Djokovic n'y tenait visiblement plus. Lundi, le No 1 mondial a craqué et s'en est allé frapper quelques balles dans un club de Marbella qui lui sert de camp de base. Ravi de retrouver la sensation de la terre battue sous ses semelles, le Serbe a même immortalisé ses retrouvailles en filmant un échange. «Tellement content de jouer sur terre», a-t-il commenté. Postée sur Instagram, cette vidéo a d'abord provoqué quelques émois puisque l'ouverture des centres sportifs en Espagne n'est prévue que le 11 mai. Une polémique qui n'avait pas lieu d'être comme l'a clarifié le Conseil supérieur des sports mardi après-midi.

Alors que Rafael Nadal était parti s'entraîner sur un court privé «pour éviter tout type de confusion» - «je ne sais toujours pas aujourd'hui si je peux aller m'y entraîner à l'Académie» - le gouvernement a assuré en effet que Novak Djokovic n'était pas parti à la faute. Selon ses termes, une phase 1 permet en effet jusqu'au 11 mai «la reprise des entraînements individuels des sportifs professionnels et de niveau national ainsi que l'entraînement basique au sein des ligues professionnelles».

Novak Djokovic avait donc parfaitement le droit de fouler sur le joli central du Puente Romano Tennis Club, l'un des sites utilisés par l'académie de son ami et conseiller Pepe Imaz. De là à savoir si cette incartade sur terre battue pourra être suivie encore en 2020 d'un tournoi sur la même surface... rien n'est moins sûr.

Sport-Center