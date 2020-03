On a beaucoup vu Stan Wawrinka lundi. D'abord sur les réseaux sociaux, pour un apéro au Spritz avec son homologue du circuit et ami Benoît Paire. Et, en la matière, c'est le Vaudois de bientôt 35 ans (28 mars) qui a donné ses conseils de fabrication au Français vêtu de son maillot de l'Olympique de Marseille. En ces temps où l'on trinque de plus en plus par téléphones interposés, cette séquence fait vraiment du bien.

En fait @benoitpaire vit sa meilleure vie pendant ce confinement ????



???? @KL3MO pic.twitter.com/YxcU2nb3ho — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 23, 2020

Plus tard lundi, aux alentours de 19 heures, «Stan The Man» était l'invité de l'émission «Antivirus» sur RTS 1. Confiné dans le canton de Vaud, le natif de St-Barthélémy a prodigué ses conseils pour surmonter au mieux l'isolement social. «C'est important de continuer à bouger, peu importe la place que l'on a la maison, il faut faire des exercices, cela fait du bien au moral, au corps (...) Il faut être créatif, c'est dur de se lancer mais ça fait du bien...»

Alors qu'une longue période de sevrage attend le circuit ATP, à l'arrêt jusqu'à début juin - Roland-Garros a été reporté à l'automne (du 20 septembre au 4 octobre) -, le triple lauréat en Grand Chelem se «maintient physiquement» en attendant de pouvoir reprendre la compétition. Sur gazon et à Wimbledon début juillet? Il ne semble pas trop y croire. «Personnellement, je pense qu'avant août, voire plus, cela va être difficile de reprendre les tournois.»

Mais l'essentiel est ailleurs ces jours et Stan Wawrinka l'a bien dit au journaliste Alexis Favre. «Le tennis n'est pas le plus important en ce moment (...) Dans une période aussi difficile, le mieux que l'on puisse faire, c'est de ne pas sortir de chez soi. Il faut faire attention à ce que l'on fait et rester à la maison.» Le message est passé.

JSa