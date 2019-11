Une courte nuit de sommeil n’a pas suffi pour faire redescendre les émotions de cette soirée de tennis «électrique» à l’O2 Arena. Et au moment de faire le tri, deux images demeurent plus fortement imprimées dans notre mémoire: le tennis sublime distillé par Roger Federer et le soutien totalement désinhibé qu’il a reçu d’une foule conquise.

Un match de tennis, hors Coupe Davis ou Fed Cup, a-t-il déjà mis en scène un public aussi partisan? On peut en douter. Et sur le plateau d’Amazon Prime, l’ancien finaliste de l’US Open Greg Rusedski n’a pas caché son malaise. «Je n’ai pas de problème avec un public qui fait son choix. Mais applaudir les doubles fautes est quelque chose de totalement irrespectueux. Dans le tennis, il y a des limites à ne pas franchir.»

Rusedski (Amazon): ‘I think it’s disrespectful when you’re clapping double faults... there’s a certain etiquette you have to have out there.

"some of the crowd applauded and he DF again. Then he got broken and from that point on he was always behindhttps://t.co/Cmy1LO1yAE