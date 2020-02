Le Chilien Marcelo Rios (44 ans), retraité depuis 2004, n'a pas vraiment la langue dans la poche. Aussi talentueux qu'imprévisible, le Chilien l'a une nouvelle fois prouvé cette semaine. Cité par «AS Chile», Rios a sorti la sulfateuse et dégommé l'ATP.

«L’ATP est la plus grosse merde qui existe, a déclaré Rios. Ils ont attrapé Agassi quatre fois pour dopage et l’ont couvert car c’était Agassi, et que le tennis allait dans le mur si il tombait pour dopage. Ce sont des merdes, des gringos.»

L'Américain Andre Agassi, ancien No 1 mondial et vainqueur de huit tournois du Grand Chelem, avait révélé dans son autobiographie avoir notamment consommé de la méthamphétamine et menti aux autorités à ce propos. Il avait été contrôlé positif en 1997, mais l'ATP n'avait finalement pas infligé de sanctions et l'affaire avait été classée sans suite.

L'ancien joueur français Michael Llodra avait lui aussi remarqué un changement chez Andre Agassi. Dans son autobiographie, le Français avait notamment déclaré que «dans le milieu, on était un peu suspicieux. Surtout quand on avait constaté qu’il (Agassi) s’était énormément musclé le haut du corps. Cela étant, je n’avais pas de preuve. Je n’allais pas non plus le dénoncer, me transformer en chevalier blanc. Ce n’était pas mon rôle.»

Plus loin, Rios a également dit tout le bien qu'il pensait du Masters. «Le Masters était toujours sur une surface rapide pour faire gagner Sampras. Sergi Bruguera et moi, on disait qu’il fallait une surface différente chaque année. Les Sud-Américains étaient les dindons de la farce.»

Le Chilien a pris sa retraite à 28 ans seulement, à cause de problèmes récurrents au dos. Ancien No 1 mondial (en 1998), il a remporté 18 tournois dans sa carrière sur le circuit ATP.