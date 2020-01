Le no 2 mondial Novak Djokovic a dominé le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), en trois sets (6-1 5-7 6-4) samedi à Sydney, apportant ainsi un deuxième point à la Serbie synonyme d'accession à la finale de l'ATP Cup. Les deux hommes ont livré une bataille sublime de 2h48' avec quelques points non moins splendides.

«C'était un match exceptionnel, avec beaucoup de rallyes et (des échanges) exténuants. Daniil a montré pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui», a réagi «Nole», qui a renoncé à participer au tournoi d'Adelaïde la semaine prochaine. «C'est difficile de faire céder (Medvedev) du fond de court. En plus, il est grand et a un bon service. C'était mon match le plus difficile depuis la reprise», a ajouté le Belgradois.

La Serbie a assuré sa qualification avant même le double durant lequel les Russes n'ont pas réussi à sauver l'honneur. Nikola Cacic et Viktor Troicki se sont en effet imposés face à la paire composée de Teymuraz Gabashvili et de Konstantin Kravchuk 6-4 7-6 (7/2). Plus tôt, le premier simple a été remporté par Dusan Lajovic (34e) aux dépens de Karen Khachanov (17e) en deux manches (7-5, 7-6 (7/1)).

En finale de cette première édition de l'ATP Cup dimanche, Djokovic et ses compatriotes affronteront l'Australie de Nick Kyrgios ou l'Espagne du no 1 mondial Rafael Nadal, opposées dans l'autre demi-finale dans la journée.

afp/jsa