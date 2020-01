L'Espagne et la Serbie disputeront dimanche à Sydney la première finale de l'ATP Cup, lors d'un affrontement royal qui opposera les no 1 et no 2 mondiaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Le Majorquin et le Serbe, les deux joueurs qui ont dominé l'année 2019 en raflant les quatre tournois du Grand Chelem - Roland-Garros et l'US Open pour Nadal, l'Open d'Australie et Wimbledon pour Djokovic -, se retrouveront dans le second simple.

Dans la première demi-finale samedi, la Serbie a dominé la Russie 3 victoires à 0. Dans la seconde, l'Espagne mène 2 à 0 contre l'Australie après les deux premiers simples remportés par Roberto Bautista et Nadal, et est donc assurée de la victoire sur l'Australie avant même le double.

«Exceptionnel et épuisant»

Mais que ce fut dur pour Djoko et Rafa! Après la victoire de leurs coéquipiers respectifs, Dusan Lajovic pour la Serbie, Roberto Bautista pour l'Espagne, ils se devaient d'apporter le deuxième point, celui de la victoire, à leur équipe.

Ils ont dû tous deux batailler pendant trois sets avant d'y parvenir: Djokovic s'est défait difficilement de Daniil Medvedev, qui a explosé au plus haut niveau en 2019 en allant notamment en finale de l'US Open, 6-1, 5-7, 6-4. Nadal s'est ensuite débarrassé du jeune loup australien Alex De Minaur en surmontant la perte du premier set, 4-6, 7-5, 6-1.

«Ça a été un match exceptionnel et épuisant, avec beaucoup de rallyes. Daniil Medvedev est l'un des meilleurs joueurs du monde, et il a montré aujourd'hui pourquoi», a déclaré «Nole». «Il est difficile à déborder du fond du court, grand, et possède un bon service», a ajouté le no 2 mondial.

«Alex a joué à un très haut niveau, quant à moi, j'avais un peu moins de puissance et d'énergie que d'habitude», a reconnu Rafa, qui a dû se faire violence pour tenir la cadence imposée par De Minaur au deuxième set.

Nadal et Djokovic livreront bataille dimanche pour la 55e fois: le Serbe mène pour le moment au nombre de victoire, 28 à 26.

afp/jsa