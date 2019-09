Après avoir tissé des liens avec Stefanos Tsitsipas il y a peu, Nick Kyrgios pourrait bien se rapprocher de Daniil Medvedev tout bientôt. Le coup de sang du Russe vendredi lors de son match du 3e tour de l'US Open remporté contre l'Espagnol Feliciano Lopez n'est pas passé inaperçu. Tout comme son interview d'après-match.

Alors que le ramasseur lui tendait son linge entre deux points, l'homme en forme du moment, qui ne le voulait pas, le lui a arraché des mains pour le jeter. L'arbitre lui a collé un avertissement et cette fois, c'est sa raquette que Medvedev a balancée. La séquence s'est terminée sur un geste obscène que le public a pu voir sur grand écran...

And this is where Medvedev got a violation... for snatching a towel pic.twitter.com/2QZVnQQK1V