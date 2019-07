Timea Bacsinszky, qu'avez-vous pensé de votre performance aujourd'hui?

Je n'ai pas fait un mauvais match. J'avais une vraie top 10 en face de moi. Si on regarde le premier set, j'ai essayé d'attaquer mais elle était partout, sur toutes les balles. Pour moi, j'ai vraiment mal joué deux points dans ce match: cette balle de break dans le premier jeu où je n'avance pas assez en revers sur deuxième balle de service. Et puis cette balle de 5-5 où je suis attentiste aussi. Pour le reste, j'ai affronté une fille qui a tenu son rang. Bien sûr que je ne quitte pas Wimbledon en me disant «super» car j'ai cette âme de compétitrice. Mais dans l'ensemble, c'est encourageant. Je suis sur le bon chemin.

Vous parliez de votre motivation retrouvée dimanche. Cette défaite, c'est un retour en arrière?

A Roland-Garros, je ne pouvais rigoler de rien, j'étais renfermée sur moi-même, c'était une torture. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. J'ai eu un gros vide entre la FedCup (février) et Bol (début juin), c'était une période très dur pour moi. J'ai perdu quelqu'un qui faisait partie de mon entourage très proche (ndlr: elle n'est pas rentrée dans les détails par respect pour la famille), qui venait souvent aux tournois. C'est pour cela que j'ai fait l'impasse sur la FedCup aussi. C'était une personne très jeune, avec des enfants en bas âge, cela remet la vie en perspective. Maintenant, je vais faire les choses pour moi et arrêter de vouloir me faire du bien en passant mon temps à aider les autres. Je me suis oubliée.

Quels sont vos plans pour la suite?

Il y a le tournoi de Lausanne («yeah») et puis ensuite je vais jouer Palerme avant de faire une préparation physique en vue de la deuxième partie de la saison. Peut-être l'ITF du Bronx, qui risque d'être très relevé, si je peux y entrer. Je ne sais pas encore si la WTA a prévu un autre tournoi avant l'US Open et la tournée asiatique. (nxp)