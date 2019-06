«YESSSSSSS!!!!! Allez Barty (ndlr en français dans le texte)! Tu es une sacrée légende»: sur Twitter, l'une des stars des Wallabies Adam Ashley-Cooper donne le ton à tout un pays pour féliciter samedi Ashleigh Barty devenue la première Australienne depuis 46 ans à remporter Roland-Garros.

«OUI TU L'AS FAIT! Félicitations @ashbar96,», a tweeté la superstar nationale de football Sam Kerr, alors que les Matildas s'apprêtent à débuter leur Mondial féminin en France dimanche.

«Immenses FÉLICITATIONS à @ashbar96 pour ton incroyable victoire!», déclare sur Instagram sa coéquipière en Fed Cup et amie proche Samantha Stosur qui était jusque-là la dernière Australienne à s'être imposée en Grand Chelem, à l'US Open en 2011. «Je suis si heureuse et fière de toi!! J'ai toujours su que tu parviendrais à cet incroyable succès! Tu as un tel don et une telle détermination, et maintenant ce trophée qui prouve tout ça!!», ajoute Stosur, elle-même finaliste à Roland-Garros en 2010.

«Tellement, tellement sacrément forte, Ashleigh Barty. Nous autres Aussies sommes si fiers d'elle et de ce qu'elle a fait pour le tennis australien», déclare sur Twitter son compatriote entraîneur Darren Cahill qui a aidé Simona Halep à décrocher le titre sur la terre battue parisienne en 2018.

