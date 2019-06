Moins d’un mois après avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem, Ashleigh Barty a continué sur sa belle lancée malgré le changement de surface. Après la terre battue de Paris, l’Australienne a rapidement pris ses marques sur l’herbe britannique comme en témoigne son sacre à Birmingham au terme d’une finale bien maîtrisée. La droitière du Queensland n’a pas franchement été gênée par l’Allemande pour être titrée une troisième fois en 2019. Son sixième sacre en carrière. A la faveur des points engrangés à Birmingham, l’Australienne va détrôner lundi la Japonaise Naomi Osaka, qui occupait ce la première place depuis janvier dernier.

Heading into #Wimbledon on top of the world ????@ashbar96 wins the #NatureValleyClassic to become the new world No.1 ????



