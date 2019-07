Le «Big Three» et un intrus. Ainsi peut-on grossièrement résumer la différence de standing entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic d'un côté, et Roberto Bautista Agut de l'autre. L'Espagnol, avant tout spécialiste de surface dure et de terre battue, a profité de la relative lenteur du gazon cette année à Church Road pour s'offrir à la force du poignet une place de choix en demi-finale de Wimbledon. Pas grand monde n'aurait parié dessus et lui non plus!

Vainqueur de son duel contre l'Argentin Guido Pella en quart de finale (7-5, 6-4, 3-6, 6-3), le 22e joueur mondial, qui va se marier au mois de novembre, n'avait pas prévu d'aller aussi loin en deuxième semaine du tournoi. «J'avais projeté d'être à Ibiza en ce moment même», a avoué Roberto Bautista Agut, qui devait être sur l'île des Baléares vendredi pour fêter son enterrement de vie de garçon. «Nous avions tout organisé. Du coup, mes six amis devraient voler vers Londres vendredi.»

Pour sa première demi-finale de Grand Chelem en carrière, Roberto Bautista Agut va s'attaquer à un défi de taille: vaincre Novak Djokovic une troisième fois en 2019 après ses succès à Doha et Miami. Et avec son jeu à plat, il espère bien faire sensation vendredi. «Je pense que j'ai été un adversaire coriace pour lui ces derniers mois, parce qu'il est très solide depuis le fond de court, il aime beaucoup les rallyes. Ça tombe bien, c'est aussi ce que je préfère. Contre Novak, c'est toujours comme ça.»