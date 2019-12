Roger Federer n’a pas souvent tort, lorsqu’il s’agit de parler de tennis. «Normal», me direz-vous, car on parle quand même là du meilleur joueur de l’histoire de ce jeu. Alors quand notre collègue est allé lui demander de désigner le plus beau match des années 2010, le «Maître» a émis un avis en particulier: qu’il s’agisse d’une finale. Il a été exaucé.

Un peu plus tard, le Bâlois, qui ne regarde plus tellement de tennis du moment qu’il a été éliminé d’un tournoi – c’est ça d’avoir une famille nombreuse –, avait parlé de ses prestations personnelles de la décennie. Federer a particulièrement pointé deux parties, les finales de Melbourne 2017 et de Wimbledon 2019. Et bien les lecteurs du matin.ch l’ont écouté et ont logiquement choisi une victoire.

Car notre sondage, sans être une élection «poutinienne», a tout de même rendu un verdict des plus claires. Votre match préféré de ces dix dernières années a été très clairement (à plus de 45%) la victoire «Down Under» du Suisse contre Rafael Nadal en 2017. Ce match d’anthologie a devancé votre second choix de presque 30%. Autant dire que c’est un plébiscite.

Cette rencontre avait permis à Federer et tous ses fans de respirer à nouveau. Le Bâlois mettait ainsi un terme à cinq ans de disette en Grand Chelem, en battant en plus son «meilleur ennemi» Rafael Nadal. Il aura fallu 3 heures et 37 minutes de jeu pour venir à bout d’un Majorquin toujours aussi accrocheur (6-4 3-6 6-1 3-6 6-3) et qui avait fait le break lors de la manche décisive!

Mais le meilleur joueur de l’Histoire du jeu ne pouvait pas laisser filer l’occasion de remporter son 18e titre du Grand Chelem. Après cinq balles de break sauvées par Nadal à 3-2, il revenait à hauteur. L’Espagnol n’a ensuite plus marqué le moindre jeu et les larmes ont fini par couler. Un match à revivre en quelques coups, ou en entier si vous avez pris congé.

Selon vos votes (environ 17%), le deuxième match que vous avez le plus apprécié dans les «2010’s» est le Djokovic-Federer de cette année, conclu comme vous le savez. Pas sûr que grand monde va se refaire la vidéo ci-dessous, surtout la fin.

En troisième place (environ 13%), et c’est presque mal payé, vous avez élu le match entre Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic, en finale de Roland-Garros 2015. Là, on se fait plaisir de nouveau avec une vidéo de presque 20 minutes, histoire, surtout, de revoir le short mythique du Vaudois.