La Serbie, portée par un Novak Djokovic invaincu cette semaine (8 matches dont six en simple et autant de victoires), a remporté la première édition de l'ATP Cup en dominant l'Espagne 2 à 1, dimanche à Sydney.

«Je vais me souvenir de cette expérience pour les reste de ma vie, a réagi «Nole». C'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir quinze années fabuleuses mais jouer pour son pays, avec certains de ses meilleurs amis, c'est incomparable. C'est vraiment très spécial.»

La Serbie était menée 1-0 après la défaite de Dusan Lajovic contre Roberto Bautista (7-5 6-1). Mais Novak Djokovic n'a pas tremblé contre Rafael Nadal (6-2 7-6) pour remettre les deux équipes à égalité et infligé à son rival son second revers en simple cette semaine, à quelques jours du début de l'Open d'Australie (20 janvier-2 février).

Lors du double décisif, où «Rafa», initialement annoncé, a finalement déclaré forfait, se disant «fatigué», Djokovic, associé à son compatriote Viktor Troicki, a d'abord eu du mal, perdant son premier jeu de service. Menés 3-1 dans la première manche, les Serbes ont ensuite renversé la situation, alignant sept jeux consécutifs pour se retrouver avec un set et un break d'avance (6-3 2-0), une avance qu'ils ont réussi à conserver jusqu'au bout.

La Serbie prive ainsi l'Espagne, victorieuse de la Coupe Davis en novembre 2019 à Madrid, d'un doublé.

Your inaugural #ATPCup champions, ???????? #TeamSerbia!@DjokerNole/@troicki_viktor clinch the ???? over Carreno Busta/Lopez 6-3 6-4 winning the tie 2-1.#SRBESP | #ForTheLoveOfCountry pic.twitter.com/lLCLG86bm4