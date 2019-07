Belinda Bencic adore le court 18 de Wimbledon et cela se voit. Opposée à la toujours dangereuse Kaia Kanepi – 34 ans, 76e mondiale mais tombeuse d’Halep lors du dernier US Open – la Saint-Galloise a géré son match en deux sets et en souplesse (6-3, 6-1). Contrairement à Osaka, Kerber ou Muguruza, la tête de série No 13 tient donc parfaitement son rang. Elle jouera samedi un troisième tour largement à sa portée face à Alison Riske.

Breakée très vite (1-2), Belinda Bencic n’a pas eu le temps de douter, profitant des doubles fautes de l’Estonienne sur le jeu suivant. La suite n’allait être qu’un tranquille étalage des prédispositions de «Beli» pour le jeu sur gazon. Une qualité de retour impeccable, des appuis solides et bas qui lui permettent de cacher ses intentions de jeu, la Saint-Galloise aime utiliser la vitesse de l’herbe. À partir de 3-3, Kaia Kanepi n’a pu que le constater à ses dépens. Dépassée en vitesse et en variations, elle ne marquait plus qu’un seul jeu!

La suite face à Alison Riske

«Belinda peut battre n’importe qui et remporter n’importe quel tournoi, glissait son coach et papa Ivan en quittant le court No 18. On le sait mais nous ne regardons que le prochain match.» Ce sera contre Alison Riske (55e mondiale), titrée il y a quinze jours à Bois-le-Duc. (nxp)