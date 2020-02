Engagées cette semaine au tournoi WTA de Saint-Pétersbourg, doté de 782'900 dollars, la Suissesse Belinda Bencic (22 ans) et la Croate Donna Vekic (23 ans) ont clairement joué la carte sexy, à l'occasion de la soirée officielle d'ouverture du tournoi, qui avait lieu lundi soir au à l'hôtel Lion Palace de l'ancienne Léningrad.

Toutes deux ont en effet posté une photo d'elles sur leur compte Twitter. On les voit dans un hall, assises sur un banc, épaule contre épaule et surtout jambes - haut - croisées. Il est vrai qu'elles avaient fait le choix de miser sur la mini-jupe à l'occasion de cette soirée.

Au niveau sportif, Belinda Bencic (WTA 5) est la tête de série No 1 du tournoi russe, devant la Néerlandaise Kiki Bertens (8). Exempte de premier tour, la Saint-Galloise affrontera pour son entrée en lice, mercredi en 8e de finale, la gagnante du match entre l'Américaine Jennifer Brady (52) et la Russe Svetlana Kuznetsova (49).

Quant à Donna Vekic (WTA 23 et tête de série No 7), elle s'est imposée en deux sets (6-4 6-1) ce mardi en 16e de finale contre l'Américaine Kristie Ahn (97).

Si Bencic et Vekic devaient à nouveau se croiser, mais sur le court et non en soirée, ce ne pourrait être qu'en finale, puisque les deux joueuses ne figurent pas dans la même moitié de tableau.

R. Ty