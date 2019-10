Titrée à Moscou le week-end passé, Belinda Bencic s'est par la même occasion offert une fin de saison en forme d'apothéose. Pour la première fois de sa jeune carrière, la Saint-Galloise de 22 ans disputera le fameux Masters, qui met aux prises chaque année les huit meilleures joueuses de l'année écoulée. Elina Svitolina est la tenante du titre.

Belinda Bencic has landed in the Red Group alongside Barty, Osaka and Kvitova #wtafinals pic.twitter.com/Z1iu4qbC7u — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) October 25, 2019

A deux jours (ndlr: dimanche) du début des hostilités à Shenzhen, le tirage au sort de la phase de poules s'est déroulé ce vendredi en Chine. La demi-finaliste de l'US Open a hérité du groupe rouge en compagnie de l'Australienne Ashleigh Barty (No 1 mondiale), la Japonaise Naomi Osaka et la Tchèque Petra Kvitova.

Group draw @WTAFinals:



Red Group

Barty

Osaka

Kvitova

Bencic



Purple Group

Pliskova

Andreescu

Halep

Svitolina



Play begins Sunday. — WTA Insider (@WTA_insider) October 25, 2019

Des adversaires de renom forcément - en même temps c'est logique au Masters - mais rien d'inabordable non plus pour «Beli». Si elle n'a jamais affronté Ashleigh Barty sur le circuit, «BB» s'est posée comme la bête noire de Naomi Osaka en 2019. Battue deux fois par Petra Kvitova cette année, elle avait vaincu la Tchèque en finale à Dubaï en février.