La No 1 mondiale Ashley Barty a pris sa revanche à l'Open d'Australie sur la Tchèque Petra Kvitova (7e), qui l'avait battue au même stade des quarts l'an dernier avant d'atteindre la finale. Barty, 23 ans et lauréate de son premier tournoi du Grand Chelem l'an dernier à Roland-Garros, affrontera l'Américaine Sofia Kenin (15e) pour une place en finale. Kenin a écarté la Tunisienne Ons Jabeur (78e) 6-4 6-4 et jouera, pour la première fois à 21 ans, une demi-finale de Grand Chelem.

La revanche entre Barty et Kvitova a tenu ses promesses pendant 1h44, avec en particulier un terrible bras de fer au premier set qui a duré à lui seul 69 minutes. Soutenue par son public, l'Australienne a remporté cette première manche et a semblé prendre un net ascendant en se détachant 4-0.

Mais Kvitova, double vainqueur en Grand Chelem (Wimbledon 2011 et 2014), a continué à lui donner du fil à retordre. Barty n'a cependant pas craqué pour s'imposer 7-6 (8-6) 6-2.

Bencic de la 7e à la 5e place

La défaite de Kvitova n'est pas sans conséquence sur le prochain classement WTA, qui sera publié lundi prochain. Elle profite notamment à Belinda Bencic, actuelle 7e mondiale. Malgré sa défaite au troisième tour à Melbourne, la Saint-Galloise pointera au cinquième rang mondial, son meilleur classement en carrière.

Bencic profite en la circonstance de la blessure de la Canadienne Bianca Andreescu (qui restera 6e) et de la perte de cinq places de la Japonaise Naomi Osaka (de la 4e à la 9e) pour grignoter deux rangs. Elle aurait pu se faire dépasser par Kvitova en cas d'accession de celle-ci aux demi-finales, mais ce ne sera donc pas le cas.